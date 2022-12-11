الإثنين 12 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد للسداد قبل قطع الخدمة

التليفون الارضى
التليفون الارضى

استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون وطرق الدفع وآخر موعد للسداد من الأمور التى زاد  البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل:" خلال الساعات الأخيرة.

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضى

الدستور ترصد كل ما يحيط بهذا الأمر  من تفاصيل خلال التقرير التالي:

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات طرق متنوعة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى أحدهما من خلال استخدام الرقم الخاص بالتليفون الأرضى من خلال إجراء العميل الخطوات التالية :

  • يقوم العميل بتسجيل الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصال من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.
  • يقوم العميل بعد ذلك بإدخال الكود الخاص بالمحافظة التى بها التليفون
  • ثم يقوم العميل بكتابة رقم التليفون لامراد الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة به
  • وفى الختام يقوم العميل بالضغط على الزر الخاص بإظهار قيمة فاتورة التيلفون
  • بعد ذلك تظهر القيمة الإجمالية لفاتورة التليفون وقيمة المكالمات الزائدة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر ديسمبر 2022

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضى 2023 وطرق دفعها

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر ديسمبر 2022

متوفر.. لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدد من الطرق لدفع فاتورة التليفون الأرضى وذلك تسهيلا على المواطنين ومنها:

  • الدفع من خلال السنترال التابع له التليفون
  • الدفع من خلال خدمة "فورى" فى جميع أنحاء الجمهورية
  • الدفع من خلال خدمة "فايزا كارت"

 آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل قطع الخدمة 

اتخذت الشركة المصرية خطوة تصعيدية ضد العملاء الذين لم يقوموا بتسديد قيمة فاتورة التليفون الأرضى، بداية من يوم14 نوفمبر الماضي حيث قامت  بتحويل الخطوط التي لم تسدد قيمة الفاتورة الخاصة بشهر أكتوبر 2022 إلى نظام الاستقبال فقط دون القدرة على إجراء المكالمات.

وبداية من  14 ديسمبر الجاري ستقوم الشركة بفرض الغرامات على التأخير فى حالة الاتسمرار فى عدم دفع قيمة الفاتورة.

حددت الشركة المصرية للاتصالات قيمة الغرامات الخاصة بالتأخر في سداد فاتورة التليفون الأرضي، بداية من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك بحد أقصى 11 شهرًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

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