الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضى 2023 وطرق دفعها

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي 2023.. بعد أن يسرت الحكومة الخدمات الحكومية من خلال التحول الرقمي من خلال دفع الفواتير واستخراج البطاقات ومختلف الخدمات وكان منها إمكانية الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي 2023 بكل سهولة من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات.

 

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي 2023

في هذا التقرير نوضح لكم كيفية الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي 2023 من خلال عدة وسائل وفرتها الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين لتسهيل عملية معرفة ودفع فاتورة التليفون.

وفرت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقعها على الإنترنت حيث يمكن اختيار كود المنطقة وكتابة رقم التليفون والضغط على أظهر الفواتير.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي 2023
 

يمكن الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي: 
https://billing.te.eg/ar-EG
 

وبعد إتباع الخطوات السابق ذكرها تظهر الفاتورة المتاحة برقم التليفون ورقم الحساب وفئة التليفون.

متوفر.. لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022

أرقام خط ساخن لمعرفة فاتورة الخط الأرضي 

كما أتاحت الشركة المصرية المصرية للاتصالات معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال أرقام خدمة عملاء WE على رقم 19777، أو 111، أو 01555000111.
 

تسديد فاتورة التليفون الأرضي بالدفع الإلكتروني 

يُمكن تسديد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الإنترنت من نفس الرابط واتباع خطوات السداد أو من خلال تطبيق WE الذي يمكن تحميله من متجر التطبيقات على هاتفك المحمول و تسجيل بيانات خطك ثم دفع الفاتورة.

كما يُمكن تسديد فاتورة الخط الارضي من خلال فروع شركة WE المنتشرة في كل مكان بمختلف المحافظات أو من خلال المحفظة الإلكترونية أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

أو من خلال  مكاتب البريد و من خلال خدمة فوري وأمان وخدمات الدفع الفوري الأخرى.
 

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