متوفر.. لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022

لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022 من المواضيع التي زاد نسبة البحث عنها خلال الساعات الماضية وذلك مع بداية شهر ديسمبر.

“الدستور” ترصد كل ما يحيط بهذا الأمر من خلال السطور التالية.

يمكن للمواطن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال التالي.

هناك طريقتان للاستعلام.

لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022

الطريقة الأولى ..الاستعلام الإلكتروني

يقوم المواطن بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط

https://billing.te.eg/ar-EG

ثم يقوم المستعلم بالضغط على خدمة "دفع فاتورة التليفون الأرضي".

يقوم المواطن بتسجيل جميع البيانات المطلوبة منه وهي رقم الهاتف وكود المحافظة.

يقوم المستعلم بالضغط على زر"إظهار فاتورة".

تظهر قيمة الفاتورة.

الطريقة الثانية.. تليفونيًا

يقوم المستعلم بمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022 من خلال الاتصال التليفوني بخدمة العملاء بالشركة حيث وفرت الشركة الرقم 19777 للاستعلام عن قيمة الفاتورة والتواصل مع عناصر خدمة العملاء.

مواعيد تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022

وضعت الشركة المصرية للاتصالات مواعيد لدفع فاتورة التليفون الأرضي وتبدأ الشركة في تحصيل الفاتورة فاتورة التليفون الأرضي 2022 بداية من يوم 15 ديسمبر، والتي تمنح فترة سماح للسداد 30 يومًا تنتهي يوم 14 يناير 2022.

وتقوم الشركة بقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي، وفرض غرامة مالية نتيجة تأخير على العملاء غير المسددين، اعتباراً من يوم 15 يناير 2023.

طرق دفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي وهي:

1- خلال السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات WE.

2- أو خلال ماكينات ATM لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

3- أو من خلال الدفع الإلكتروني مباشرة على موقع شركة WE.

4- من خلال مكاتب البريد أو من خلال خدمة فودافون كاش.

5- من خلال خدمة ممكن، أو خدمة مصاري، أو خدمة سداد.

6- عبر خدمة أمان، أو خدمة خدماتي، أو عبر خدمة Bee.

أسعار مكالمات التليفون الأرضي

تبلغ تكلفة الدقيقة من الخط الأرضي داخل المحافظة 3 قروش.

بينما تبلغ تكلفة دقيقة الاتصال للدقيقة بين المحافظات 8 قروش للمسافة أقل من 60 كيلومترًا، و16 قرشًا للمسافة أكثر من 60 كيلومترًا.

وتبلغ تكلفة إجراء المكالمات من الخط الأرضي إلى الموبايل 3 قروش لشبكة "وي"، أو 14 قرشًا لشبكات المحمول الأخرى.