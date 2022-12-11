احذر الخطر.. الفئات الممنوعة من تطعيم شلل الأطفال وأماكن توافر اللقاح

أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة جديدة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 من سن يوم وحتى 5 سنوات ولمدة 4 أيام في جميع محافظات مصر وتنتهي يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022.

حملات تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال

وتأتي حملات تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال بشكل دائم من الوزارة لحماية الأطفال من هذا المرض الفيروسي الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي للأطفال.

الفئات الممنوعة من تطعيم شلل الأطفال

في هذا التقرير توضح الدستور لمتابعيها الفئات الممنوعة من تطعيم شلل الأطفال حتى لا يتعرضوا لأي عوامل خطر تؤثر على صحة أطفالهم.

تستهدف تطعيم 16 مليون طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، حرصًا على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.

الفئات الممنوعة من التطعيم

- الأطفال المصابون بأمراض نقص المناعة لا يمكنهم تلقى تطعيم شلل الأطفال الفموي؛ وذلك لأن الفيروس المصنع منه اللقاح حي، مما يزيد من فرص انتقال العدوى إليهم.

- الطفل الذي يعانى من مرض بسيط مثل مثل الزكام، يمكنه تلقى تطعيم شلل الأطفال، أما في حالة الإصابة بمرض متوسط ​​أو شديد فمن الأفضل أن يتعافى الطفل أولًا، ثم يتلقي اللقاح بعد ذلك

- في حالة إصابة الطفل بنزلة معوية لا يمكنه تلقي تطعيم شلل الأطفال الفموي لأنه لن يؤدي دوره بشكل فعال وسليم، اثناء الإصابة بالمرض.

- الأطفال الذين يعانون من أي حساسية شديدة لا يمكنهم تلقي اللقاح لانه قد يكون مهدد للحياة.

- الأطفال الذين يتناولون الكورتيزون لا يمكنهم تلقي تطعيم شلل الأطفال الفموي؛ لأن الكورتيزون يضعف جهاز المناعة، وبالتالي لن تستطيع أجسامهم مكافحة الفيروس الحي الموجود في اللقاح مما يعرضهم للإصابة بعدوي.

- الطفل المصاب باللوكيميا أو الليمفوما يخضع للعلاج الكيماوي، لا يمكنه تلقي تطعيم شلل الأطفال الفموي، لأن هذا المرض يقلل من قدرة المناعة على مكافحة الفيروسات، لذا سيعرضه اللقاح للإصابة بالعدوى وليس الوقاية.

أماكن توافر التطعيمات

تتوافر التطعيمات من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية، إلى جانب الفرق الطبية المتحركة التي تجوب الميادين الكبرى، ومحطات القطارات، والأتوبيسات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد، والكنائس، والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

