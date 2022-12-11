تستمر لأربعة أيام.. موعد انتهاء حملة تطعيم شلل الأطفال 2022

انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم الأحد، 11 ديسمبر 2022 في كل محافظات الجمهورية والتي تستهدف رفع المناعة واستمرار السيطرة على مرض شلل الأطفال وخلو مصر منه، وحملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2022 ستستمر 4 أيام خلال الأسبوع المقبل لتطعيم الأطفال بفرق ثابتة ومتحركة.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2022

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2022 تمتد خلال الفترة بدءا من الأحد11 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر، أي ما يعادل 16 مليون طفل، حيث تستمر الحملة لمدة 4 أيام، لتطعيم الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين المتواجدين في أرض مصر.

الفئة المستهدفة من تطعيم ضد شلل الأطفال 2022

ويعد الأطفال المستهدفون من سن يوم وحتى 5 سنوات هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس شلل الأطفال لذلك دائما ما تستهدفهم حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تطلقها وزارة الصحة، ويصاب الأطفال أقل من سن 5 سنوات بفيروس شلل الأطفال بالدرجة الأولى.

وتأتي حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2022 استمرارًا لحملات تنفذها وزارة الصحة للتطعيم ضد شلل الأطفال بشكل مستمر سنويا للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، حيث ستعمل الحملة على رفع المناعة لدى الأطفال الأقل من 5 سنوات سواء المصريين أو الوافدين من البلاد الأخرى التي تشهد حالات سريان لفيروس شلل الأطفال.

كانت مصر قد سجلت آخر حالة شلل أطفال بها عام 2004 وبعدها بعامين في 2006 أعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من شلل الأطفال.

أماكن انتشار حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 2022

وتشمل أماكن حملة تطعيم ضد شلل الأطفال، من خلال فرق ثابتة ستتواجد في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى فرق أخرى في الميادين الكبرى وأيضا محطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وكذلك أماكن التجمعات بجوار المساجد والكنائس والنوادي، وستتواجد الفرق في الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

كما ستتواجد فرق متحركة ضمن حملة تطعيم ضد شلل الأطفال، ستنتقل من شقة إلى شقة على مستوى الجمهورية للوصول إلى جميع الأطفال.

ميعاد التطعيم ضد شلل الأطفال

وميعاد التطعيم ضد شلل الأطفال يكون من خلال تطعيمات دورية يحصل عليها جميع الأطفال الذين يعيشون في مصر سواء المصريين أو غير المصريين، حيث تستهدف التطعيمات الدورية الأطفال من عمر يوم وحتى 18 شهرًا من خلال التطعيمات الروتينية الموضحة في جدول التطعيمات من خلال 7 جرعات موزعة عند الولادة وفي الشهر الثاني وفي الشهر الرابع والشهر السادس وكذلك في الشهر التاسع، وعند إتمام السنة وآخر تطعيم في السنة ونصف.

بجانب التطعيمات خلال الحملات القومية حتى إن كان تم تطعيم الطفل مؤخرًا ضمن التطعيمات الروتينية، وهذه الحملات تستهدف كل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.