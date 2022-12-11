3537 فريقا طبيا في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تبدأ من اليوم وتستمر حتى الأربعاء 14 / 12 / 2022 ولمدة 4 أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال، في حضور الدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الصحة و شعبان أبوالفتوح رئيس حي أول ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان.

وأوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تطعيم 1279338 طفلا من خلال 3537 فريقا طبيا ثابتا ومتحركا، مشيراً إلى أن الحملة سوف تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء من منزل إلى منزل من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان، مشدداً على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة، حفاظاً على صحة وسلامة الأطقم الطبية المشاركة والأطفال المستهدفين من الحملة.

وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى التأكيد على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.

من جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام من خلال فريق عمل طبي مدرب ومجهز مقسم إلى 533 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات و3004 فرق متحركة تجوب المنازل والحضانات مقسمة إلى 1043) فريقا بالحض، و2494 فريقا بالريف يقوم بالتطعيم من منزل إلى منزل، مشيراً إلى أن التطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.