بعد ظهور 77 ألف حالة.. استشارى يكشف طرق عدوى وأعراض جدرى القرود

علق الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، على وجود 77 ألف حالة بمرض جدري القرود في 109 دول، قائلًا إنه يرى ذلك نوعًا من الطوارئ لكنه ليس وباءً أو جائحة.

أضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد" الأحد، أن هذا الرقم ليس رقمًا مخيفًا لجدري القرود، لكن علينا الاستعداد والتأهب.

وتابع: "لا توجد حتى الآن أي عوامل خطورة تستدعي القلق لكن يجب الحيطة"، مشيرًا إلى أن جدري القرود ليس جائحة سريعة الانتشار مثل فيروس كورونا.

وأشار إلى أن جدري القرود ليس بنفس قوة وخطورة فيروس كورونا، متابعًا: "جدري القرود ليس وباءً لكنه مرض ينتشر على فترات في نطاق ضيق ويسهل حصاره ومقاومته بسهولة جدًا".

وعن طرق عدوى مرض جدري القرود قال استشاري المناعة: "عدوى جدري القرود تتطلب وجود احتكاك مباشر وتلامس بين الشخص المصاب وشخص آخر لفترة زمنية طويلة".

وأردف: "انتقال جدري القرود عن طريق الجهاز التنفسي وارد لكنه نادر وضعيف جدًا".

أعراض مرض جدري القرود

كما كشف الحداد أعراض مرض جدري القرود، قائلًا إن أبرز الأعراض ارتفاع في الحرارة وصداع يعقبه التهاب في الغدد الليمفاوية، يعقبه طفح جلدي مميز جدًا في أطراف الوجه واليدين، مشيرًا إلى أن المضاعفات قليلة جدًا إلا في حالات معينة مثل مرضى ضعف المناعة.