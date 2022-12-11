«قومي السينما» يقيّم فعاليات نادي السينما المستقلة (صور)

أقام المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني فعالياته نادي السينما المستقلة بالهناجر بدار الأوبرا المصرية حيث تم عرض كل من الفيلم الروائي القصير الراجل اللي بلع الراديو إخراج ياسر شفيعي والفيلم الروائى القصير ٦٠٠ كيلو من إخراج محمد كوشي والفيلم الروائي القصير هدية لماما إخراج إسلام الدسوقى.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن شهرياً ، وتحت إشراف فني الناقد السينمائي احمد عسر.

واستأنف أمس نادي السينما المستقلة بالقاهرة الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة منار حسني فعالياته بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وخلال فعاليات النادي تم عرض كل من الفيلم الروائي القصير الراجل اللي بلع الراديو إخراج ياسر شفيعي وفيلم الروائى القصير 600 كيلو من إخراج محمد كوشي من بطولة الفنان طارق لطفي والفيلم الروائي القصير هدية لماما إخراج إسلام الدسوقى.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي وذلك لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.