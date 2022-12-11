جهود أجهزة «الداخلية» على مستوى الجمهورية خلال أسبوع «فيديو»

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية جهود أجهزة الوزارة على مستوي الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات.

واستهدف قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط 88 متهما بحوزتهم (32 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –54 قطعة سلاح أبيض).

العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية خلال أسبوع عن ضبط 592 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط –الجيزة - الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية - السويس - قنا - الشرقية – المنيا - بورسعيد – الإسكندرية – المنوفية – سوهاج - الأقصر – البحر الأحمر – جنوب سيناء – دمياط – مطروح –الإسماعيلية– أسوان – البحيرة – الفيوم – بنى سويف) وبحوزتهم (294 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

جدير بالذكر أن عددا من المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة- سلاح - مخدرات).