إحالة أوراق ربة منزل للمفتى بتهمة قتل زوجها بسم الفئران

قررت الدائرة التاسعة، محكمة جنايات بنها، بإحالة أوراق ربة منزل، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها من عدمه بتهمة قتل زوجها بأن وضعت له سم الفئران في مشروب بمنطقة أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وحددت جلسة اليوم الثاني من دور يناير المقبل، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين سامح عبد الغني، ومحمد حسن خطاب، وأمين سر كمال حلمي جاويش.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهمة "و. أ "، ربة منزل، مقيمة قرية أسنيت دائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت زوجها المجني عليه "ا.ك "، عمدا، بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحه، وأعدت لذلك الغرض مادة "سم فئران"، وقامت بوضعه بأحد المشروبات "عصير تمر هندي".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة عقب ذلك قدمت المشروب لزوجها المجني عليه ليتناوله وتسبب ذلك في موته عاجلا، وذلك على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية، قاصدة من ذلك إزهاق روحه.