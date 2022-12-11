«أوابك»: شتاء 2023 سيكون الأسواء على الدول الأوروبية

توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في تقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الثالث 2022، ان يكون الشتاء القادم لعام 2023 هو الاسواء علي الدول الأوروبية في ظل استمرار الازمة الروسية الاكرانية.

وأكدت أوابك أن شتاء 2022 سيكون صعبًا هو الآخر علي الدول الأوروبية، بسبب تعثر النشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاض إمدادات الغاز مما يزيد من احتمال عجز الطاقة خلال فصل الشتاء .

وقالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في تقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الثالث 2022، إن عدد كبير من الدول تعتبر الهيدروجين ركيزة من ركائز استراتيجيات قطاع الطاقة، حيث تم اعتماد 9 استراتيجيات وطنية جديدة منذ سبتمبر 2021، ليصل عددها الإجمالي إلى 26 استراتيجية

وتابعت «أوابك» أن الدول انتقلت إلى الخطوة التالية من خلال تنفيذ سياسات ملموسة، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات التجارية لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات والبنية التحتية، وأن التعاون الدولي في مجال الهيدروجين يُعد أمراً بالغ الأهمية لمواءمة الأهداف وزيادة حجم السوق وتعزيز تبادل المعرفة وتطوير أفضل الممارسات.

وأضاف التقرير أن مستوى التعاون كان مرتفعاً خلال عام 2021، ومن المتوقع أن يتسارع نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية والمخاوف المتزايدة بشأن أمن الطاقة، أنه قد تم توقيع 15 اتفاقية دولية ثنائية جديدة بين الحكومات منذ سبتمبر 2021، يركز معظمها على تطوير تجارة الهيدروجين العالمية

في السياق، قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر والدول الأعضاء في منتدى غاز المتوسط يعملون على زيادة إنتاج الغاز منخفض الكربون حتى لا تكون هناك غازات مشتعلة، في محاولة لتقليل الفواقد في خطوط الإنتاج والمصانع التي تستخدم الغاز لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون.