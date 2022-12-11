الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 63 ألف طن قمح على متن سفينة روسية بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة، 7 سفن، بينما غادر الميناء عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة (REICA) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 مترًا وعرضها 32 مترًا القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط؛ لاستقبال ناقلات القمح؛ لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22089 طنًا تشمل: 11307 أطنان يوريا، و10772 طن بضائع متنوعة، و40 رأس خيول بإجمالي وزن 10 أطنان.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38264 طنًا تشمل: 12825 طن قمح، 1023 طن رخام، و7150 طن ذرة، 3234 طن حديد، 5000 طن خردة، 300 طن زيت طعام، 608 أطنان أبلاكاش، 1344 طن خشب زان، 60 طن جرارت، 6720 طن بضائع عامة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 230 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 70 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 526 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169599 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123551 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 4843 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3449 شاحنة.

ميناء دمياط دمياط حاويات بضائع عامة أحداث دمياط

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