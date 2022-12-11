تطعيم 253 ألف طفل ضد شلل الأطفال في أسوان

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين، وذلك بواقع مستهدف 253 ألفًا و756 طفلًا عن طريق 1402 فريق طبى يجوب المنازل في جميع القرى والمناطق النائية.

وأوضح أن استراتيجية العمل بالحملة ستتضمن التواجد في أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى، بالإضافة إلى فرق ثابتة متواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى المحافظة حيث سيتم التطعيم باستخدام الطعم الفموى سابين أحادى التكافؤ نمط ۲.

جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية، اليوم الأحد، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتستمر الحملة حتى 14 ديسمبر الجاري، وتأتي في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

وكلّف اللواء أشرف عطية، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق المسبق ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات والوحدات الصحية وتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة.

ووجّه بضرورة تحفيز المجتمع المحلب للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى.