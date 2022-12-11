محافظ الوادي الجديد يعتمد المخططات التفصيلية لقرى مركز الفرافرة

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خرائط المخططات التفصيلية لقرى مركز الفرافرة، وذلك عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتماد المخططات الاستراتيجية لها، بحضور الدكتور حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجهود التعاون بين الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مُشيرًا لأهمية هذه المخططات كركيزة أساسية لإحداث التنمية بمدن المحافظة وقراها.

كما وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير ميدان طلعت ضرغام وبدء رصف شارع النبوي المهندس لتيسير الحركة المرورية، وسرعة تسليم أراضي تعويضات منطقة درب السندادية للمواطنين، كما أكد على دهان واجهات المنازل وتشجير محيط مسجد إبراهيم شكري بمنطقة القلقان، وسرعة البدء في أعمال إنشاء مسجد ميتالكو.

جاء ذلك خلال، جولته، لمتابعة أعمال التطوير والرصف بعدد من المناطق بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

من ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال الإنشاءات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ العامة بديوان عام المحافظة والذي يتم تنفيذه وفقًا لخطة الدولة لإنشاء مراكز سيطرة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التجهيزات النهائية بمركز إبداع مصر الرقمية بالخارجة، قبل ساعات من إنطلاق أولى الدورات التدريبية التي يقدمها المركز، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأكد المحافظ على ضرورة التوسع في الفئات المستهدفة بالتدريب لتشمل العاملين بالجهاز الحكومي؛ لتطوير ورفع كفاءة منظومة العمل وتوفير كوادر مؤهلة، كما اطمأن على توافر الأجهزة وجاهزيتها لبدء الدورات في مجالي تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة.

كما وجه الزملوط بسرعة رفع كفاءة المنطقة المواجهة للمركز وتجهيز موقع إنشاء حضانة الأطفال المقرر إنشائها لخدمة العاملات بديوان عام المحافظة والأحياء المجاورة.