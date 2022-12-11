الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تويتر تعيد إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع الجديدة الاثنين

تويتر
تويتر

تعتزم تويتر إعادة إطلاق خدمة اشتراك مدفوع جديدة الاثنين، ستكون أغلى ثمناً لمستخدمي أجهزة "آبل" وتتضمّن نظاماً لتوثيق الحسابات في المنصة.

وغرّدت الصفحة الرسمية لتويتر السبت "سنعيد إطلاق +تويتر بلو+ التي تتضمّن اشتراكاً شهرياً على الموقع مقابل 8 دولارات، أو 11 دولارات لأنظمة +آي او اس+، وتتيح للمستخدمين الاستفادة من الميزات المخصصة للمشتركين وأبرزها علامة التوثيق الزرقاء".

وأشارت المجموعة إلى أنّ العلامة الزرقاء يحصل عليها المستخدم عقب عملية تحقق.

وسيتحوّل لون العلامة إلى الذهبي لحسابات الشركات، فيما سيصبح في وقت لاحق خلال الأسبوع رمادياً لحسابات المؤسسات الحكومية.

وسيُتاح للمشتركين أيضاً الخاصية التي تتيح لهم إمكانية تصحيح تغريداتهم بعد نشرها أو تلك التي تسمح لهم بتحميل مقاطع فيديو ذات جودة أفضل.

وغرّدت صفحة تويتر الرسمية "شكراً على صبركم في الوقت الذي كنّا نسعى فيه إلى إدخال تحسينات على خدمة +بلو+".

ومنذ استحواذه على تويتر في نهاية أكتوبر، أعلن إيلون ماسك عن رغبته في إطلاق صيغة مدفوعة لتنويع عائدات المنصة التي يعتمد وضعها المالي بصورة كبيرة على العائدات المتأتية من الإعلانات.

وأُطلقت أول صيغة بعد عشرة أيام من استحواذ رجل الأعمال المتعدّد النشاطات على المنصة، أي بداية نوفمبر، لكنها أحدثت فوضى في الشبكة الاجتماعية مع ظهور عدد كبير من الحسابات تدّعي أنها تمثل شخصيات أو شركات معيّنة.

وعُلّقت الخدمة بصورة فورية.

وكان ماسك وعد بأن تعاود الخدمة العمل في نهاية نوفمبر، قبل أن يعلن بعد أيام قليلة تأجيل المشروع إلى أجل غير مسمى، حتى يتم التوصل إلى نظام يمنع انتحال الشخصيات.

وقبل استحواذ ماسك على تويتر، كانت المنصة تتيح خاصية "العلامة الزرقاء" لتوثيق حسابات المؤسسات والأشخاص المعروفين مجاناً، وكانت تقدم اشتراكاً مدفوعاً يتضمن خيارات إضافية.

تويتر أبل تويتر بلو علامة التوثيق الزرقاء ماسك

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

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