الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الصناعة يستعرض مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون

وزير الصناعة مع سفير
وزير الصناعة مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بحث خلالها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري. 

وقال الوزير إن مصر والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات وطيدة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر على مستوى الحكومات ودوائر الاقتصاد ومجتمعات الأعمال حيث يعد الاتحاد الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر، لافتاً إلى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة لتنمية وتعزيز هذا التعاون القائم بين الجانبين والنهوض به إلى آفاق أرحب وخاصة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وأوضح سمير أن اللقاء استعرض الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لإعطاء دفعة للقطاع الخاص المصري وتهيئة بيئة الأعمال خاصةً في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة الممثلة في أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث شملت هذه الجهود الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة واستراتيجية الحياد التنافسي وكذا إصدار الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين والمصنعين. 

وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على تكثيف التواصل خلال الفترة المقبلة لتشجيع الشركات الأوروبية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري والاستفادة من حزم الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى أن المباحثات تناولت إمكانية عقد منتدى أعمال في مصر يجمع رجال الأعمال من مصر ودول الاتحاد الأوروبي بمشاركة اتحادات الأعمال والغرف التجارية من الجانبين للتعريف بمناخ وبيئة الأعمال في مصر وفرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. 

وأضاف أن مصر تسعى للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتتحول معها مصر إلى مركزاً لتصنيع المنتجات الأوروبية ونفاذها إلى الأسواق الإفريقية، وكذا التعاون مع الجانب الأوروبي في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها مصر مؤخراً لتنمية صناعة السيارات وخاصةً السيارات الكهربائية. 

من جانبه، أكد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن المفوضية حريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي مع مصر باعتبارها من أهم شركاء الاتحاد في المنطقة ولا سيما في ظل مكانة مصر باعتبارها حلقة هامة في سلاسل الإمداد الإقليمية، مشيداً بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز بيئة الأعمال والتيسير على المستثمرين وزيادة مشاركة القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المحلي. 

وأضاف أن الاتحاد حريص على تعميق التعاون مع مصر لتكون مركزاً لصناعات اللقاحات في قارة إفريقيا وكذا زيادة التعاون في مجال الطاقة المتجددة بأنواعها وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.

احمد سمير وزير التجارة والصناعة استثمارات استثمارات جديدة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة التعاون الاقتصادى التجارة الحرة الدولة المصر الدولة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

مكتبة الإسكندرية تنعى المفكر الراحل الدكتور صلاح فضل

وكيل «صحة الشرقية» يتفقد عمل فرق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في أبو حماد

إليسا تستقر على «يناير» لطرح أول ألبوماتها الإنتاجية

كريستيانو رونالدو باقٍ فى قطر رغم «الخروج والدموع»

وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ أسفر عن تخصيص 83 مليار دولار لمشروعات الهيدروجين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حول المشهد الضريبى الأخير!

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية