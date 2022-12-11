الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبرزها «نبيل الجميل»| قائمة أفلام موسم رأس السنة 2023

نبيل الجميل
نبيل الجميل

يبحث جمهور وعشاق السينما عن قائمة أفلام موسم رأس السنة 2023 والمقرر انطلاقها فى دور العرض السينمائى خلال أسابيع.
 

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ونقدم لجمهور وعشاق السينما خلال هذا التقرير قائمة وتفاصيل أفلام موسم رأس السنة 2023.

وتشهد أفلام موسم رأس السنة 2023 عودة عدد من نجوم السينما للمنافسة على إيرادات شباك التذاكر بعد فترة غياب.

ويشهد الموسم منافسة شرسة بين كلا من النجوم محمد هنيدي ورامز جلال وكريم محمود عبد العزيز و بيومى فؤاد وروبى وعدد كبير من النجوم.

وتشمل قائمة أفلام موسم رأس السنة 2023 عرض عدد كبير من الأفلام السينمائية الجديدة التي تخطى عددها الـ 8 أفلام .

قائمة أفلام موسم رأس السنة 2023 

يعرض خلال موسم رأس السنة عدد من الأفلام الجديدة منها : 

فيلم نبيل الجميل 

يعرض ضمن منافسات موسم رأس السنة فيلم "دكتور جميل أخصائي تجميل" للنجم محمد هنيدى، و المقرر طرحه 28 ديسمبر بجميع دور العرض.

فيلم "نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.

فيلم شلبى

يعرض فيلم "شلبى" من بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي، ومن إخراج بيتر ميمى، يوم  4 يناير المقبل بدور العرض السينمائية.

فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

فيلم أخى فوق الشجرة

يشارك النجم رامز جلال فى موسم رأس السنة بفيلم “أخى فوق الشجرة” والمقرر طرحه 18 يناير 

فيلم "أخى فوق الشجرة" كان يحمل اسم "نصي الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم جروب الماميز

يعرض فيلم "جروب الماميز"  فى دور العرض السينمائية 18 يناير المقبل وهو من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل، قصة وإنتاج محمد رشيدي.

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى وغادة عادل وريم مصطفى ويسرا اللوزي، ويعد من الأفلام التي تنتمي لنوعية البطولة الجماعية ويشارك فيه العديد من النجوم، منهم بيومى فؤاد والفيلم تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

 أفلام رأس السنة 2023 

فيلم المطاريد

قرر صناع فيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم وتارا عماد طرحه بدور العرض يوم 25 يناير المقبل.

فيلم “ المطاريد ” من بطولة كلا من إياد نصار، تارا عماد، محمود البزاوى، محمود حافظ، محمد محمود، محمود الليثي، دنيا سامي، طه دسوقي، مصطفى غريب، حسن مالك، تأليف صلاح الجهيني، عزت أمين، إخراج ياسر ساميوتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى لايت، حول صاحب نادي المطاريد الذي يجسده أحمد حاتم ويرث النادي عن والده، ويحاول أن ينافس على البطولات مع فريق كرة القدم.

فيلم اتنين للإيجار

يعرض فيلم "اثنين للإيجار" يوم 25 يناير المقبل، وهو من  تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتي يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.

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