«الدستور» ترصد الخريطة المبدئية لأفلام رأس السنة 2023 وإجازة منتصف العام

تستعد دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة لاستقبال عدد من الأفلام السينمائية الجديدة والتي تعرض بالتزامن مع موسم رأس السنمة المقبل 2023 وإجازة منتصف العام حيث يستعد عدد كبير من صناع الأفلام لطرح أعمالهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرصد الدستور في التقرير التالي الخريطة المبدئية لأفلام رأس السنة 2023 وإجازة منتصف العام.

خريطة أفلام موسم رأس السنة 2023

فيلم “اتنين للإيجار”

استقر صناع الفيلم السينمائي “اتنين للإيجار” الذي يخوض بطولته النجمين بيومي فؤاد ومحمد ثروت على طرح الفيلم بالسينمات خلال موسم رأس السنة المقبل.

ويجسد محمد ثروت شخصية عامل بوفيه في تصوير الأفلام والمسلسلات، وتربطه صداقة قوية مع بيومي ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية في أماكن وظروف مختلفة.

فيما تجسد رانيا يوسف خلال الأحداث شخصية ممثلة مشهورة يدور بينا وبين نجمي العمل العديد من المواقف الكوميدية فيما تظهر اسعاد يونس كأحد ضيوف شرف الفيلم.

وتعتمد قصة فيلم "اتنين للإيجار" على ظهور عدد من ضيوف الشرف، ويشارك فيه كل من بيومي فؤاد، محمد ثروت، رانيا يوسف، ميريهان حسين، ثراء جبيل، وإسعاد يونس، ومن تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية ويدور الفيلم في إطار كوميدي تشويقي.

فيلم جروب الماميز

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “جروب الماميز” الفيلم للجمهور بدور العرض السينمائية يوم 28 ديسمبر المقبل، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني “مريم ونادية” روبي وغادة، من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة ريم مصطفى، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

"جروب الماميز" بطولة كل من روبي ويسرا اللوزي ومحمود حافظ ومحمد ثروت ودارين حداد وحازم إيهاب، تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال وإنتاج محمد رشيدي، برودكشن وإخراج عمرو صلاح.

فيلم المطاريد

قرر صناع فيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم وتارا عماد طرح العمل بدور العرض ضمن أفلام موسم رأس السنة المقبل ويشارك في بطولته كل من إياد نصار، تارا عماد، محمود البزاوي، محمود حافظ، محمد محمود، محمود الليثي، دنيا سامي، طه دسوقي، مصطفى غريب، حسن مالك، تأليف صلاح الجهيني، عزت أمين، إخراج ياسر ساميوتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول صاحب نادي المطاريد الذي يجسده أحمد حاتم ويرث النادي عن والده، ويحاول أن ينافس على البطولات مع فريق كرة القدم.

فيلم مطرح مطروح

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “مطرح مطروح” البوستر الدعائي للعمل تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة، وتحديدًا في موسم رأس السنة 2023، وتصدر النجم الكبير محمود حميدة أحدث بوسترات الفيلم الدعائية، وظهر خلاله منفردًا وتم تصنيف الفيلم تحت فئة “جمهور عام”.

ويضم الفيلم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الشباب، منهم محمود حميدة وكريم عفيفي وشيماء سيف وأوس أوس ومحمد السعدني وليلى أحمد زاهر وسامى مغاوري ومحمد السعدني وشريف ثروت ومحمدى القاضي، والفيلم من تأليف محمد عز، والمخرج المنفذ خالد أبوغريب، وإنتاج محمد السبكي، وإخراج وائل إحسان.

فيلم شلبي

ومن المفترض طرح الفيلم السينمائي "شلبي" والذى يخوض بطولته كل من النجم كريم محمود عبد العزيز والنجمة روبي خلال موسم رأس السنة 2023، ويجسد كريم خلال أحداث الفيلم دور شاب يدعى "شلبي" يعمل في الملاهي، ويتعرف على روبي وتنشأ بينهما قصة حب مع مرورها بالعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبي.



فيلم "أخي فوق الشجرة"

قرر صناع فيلم "أخي فوق الشجرة" طرحه في دور العرض خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي المقبل، وتحديداً في الأسبوع من شهر يناير 2023، وذلك بعدما تم الانتهاء من الفيلم وطرح الأفيش الأول، والذي ظهر عليه رامز جلال بوزن ممتلئ يجلس على شجرة.

فيلم "أخي فوق الشجرة" كان يحمل اسم "نصي الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.



فيلم نبيل الجميل

انتهى النجم محمد هنيدي من تصوير نصف مشاهد فيلمه الجديد "نبيل الجميل" الذي انطلق تصويره الشهر الماضي، حيث يواصل هنيدي التصوير على قدم وساق للانتهاء من العمل بالكامل خلال شهر ديسمبر الجاري لعرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي المقبل حسبما حدد الشركة المنتجة هذا الموعد.

فيلم نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدي ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.