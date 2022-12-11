«الأرض المتجولة».. عرض أول فيلم خيال علمى صينى بأوبرا دمنهور

يعرض نادي سينما أوبرا دمنهور، في السابعة من مساء غد الإثنين، فيلم الخيال العلمي الصيني «الأرض المتجولة»، وذلك على مسرح أوبرا دمنهور، من إعداد وتقديم الفنانة التشكيلية إيمان مكاوي، وإشراف فني الدكتور خالد داغر.

يأتي عرض فيلم «الأرض المتجولة»، في إطار الاحتفال بمرور 20 عامًا على إنشاء المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، ومن أجل تدعيم وتطوير أواصر العلاقات الثقافية المصرية الصينية.

يعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشته مع الحضور، يقدمها ويديرها الناقد السينمائي أحمد النبوى بالمركز القومي للسينما، وعبد الرحمن إسماعيل مدير العلاقات العامة بالمركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

تدور أحداث فيلم «الأرض المتجولة»، حول قصة خيالية تفترض مستقبل بعيد مفادها أن الأرض سوف تلتهم نفسها بتحول الشمس إلى عملاق أحمر، فيضطر الناس إلى بناء الآلاف من الدوافع الصاروخية الضخمة في مواقع معينة على الأرض وفصل الكوكب بأكمله عن النظام الشمسي.

ويعتبر فيلم «الأرض المتجولة» هو أول فيلم خيال علمي صيني في الفضاء، وقد حقق إيرادات، ويعتبر معلم بارز في تطور صناعة الخيال العلمي في الصين، ومن المتوقع أن يفتح الفيلم حقبة جديدة في أفلام الخيال العلمي المحلية، ليكسر احتكار أفلام الخيال العلمي من هوليوود.

ملتقى الحرية الشعري

في سياق متصل، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء غد الإثنين، أمسية شعرية، والتي تقام تحت عنوان «ملتقى الحرية الشعري .. إبداعات سكندرية».

يشارك في الأمسية كل من الشعراء السكندريين: «أحمد الشيخ، أحمد جمعة، أحمد حنفي، أمينة عبد الله، تامر أنور، رشا زقيزق، سامح سكرمة، فاطمة وهيدي، محمد خميس، ووليد المصري»، يقدم الأمسية ويديرها الشاعر حسني منصور.

في سياق متصل، وضمن فعاليات نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، يعرض في الثامنة من مساء غد الإثنين، بقصر السينما، والتابع لهيئة قصور الثقافة بجاردن سيتي، الفيلم الروائي الطويل «3:10 to Yuma».

الفيلم من إخراج دالمير دايفس، ومن بطولة: جلين فورد، فان هيلفين، فيلسيا فار، هنري جونز، روبرت إمهاردت، ولورا دانا، الفيلم إنتاج أمريكي 1957، وتبلغ مدة عرضه 92 دقيقة، ويعقب الفيلم مناقشة مع الحضور يقدمها الناقد السينمائي دكتور نادر رفاعي.

وضمن فعاليات أسبوع الأفلام اليابانية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة، يحتضن مركز الإبداع الفني التابع للصندوق، بمقره في ساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة، عرض فيلمين.

الفيلم الأول بعنوان «قطة النينجا»، ويعرض في الرابعة والنصف، يليه في السادسة والنصف، فيلم «الوداع الطويل».