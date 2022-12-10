وزير التموين: 71 مليون مستفيد من الخبز المدعم

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل أكثر عن الأزمة الاقتصادية وحركة الأسواق والأسعار مؤخرًا.



وقال خلال مداخلة لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن العرض والطلب بشكل حر في الأزمات العالمية قد يؤدي للتلاعب في أسعار السلع.



وتابع: "لدينا 8 آلاف مفتش تمويني للرقابة على الأسواق والمخابز وغيرها من منافذ الوزارة المختلفة".



وأوضح أنه لا يجب ترك البطاقة لدي المخبز أو البدال التمويني لتجنب مصادرتها، مشيرًا إلى مصر بها 40 ألف منفذ تمويني و33 ألف مخبز، لافتًا إلى أن المصادرة وغلق المخبز 6 أشهر عقوبة ترك البطاقات التموينية داخل المخابز.



وتابع: "71 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم"، مؤكدًا أن مشروع الصوامع تاريخي وساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، موضحًا أن احتياطي القمح يكفي حتى الأسبوع الأول من مايو.

