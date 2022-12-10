بقالب كعك كبير.. أمير كرارة يحتفل بانطلاق تصوير مسلسل «سوق الكانتو»

احتفل صناع مسلسل “سوق الكانتو” الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة وذلك خلال الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2023.

وحرص صناع العمل باحتفال أول يوم تصوير بعمل قالب كعك كبير يحمل اسم المسلسل وصناعه، ليعلن بذلك المخرج حسين المنباوي انطلاق التصوير اليوم استعدادا للسباق الرمضاني المقبل.

ويشارك في بطولة مسلسل “سوق الكانتو” إلى جانب أمير كرارة، كل من النجوم مي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، ثراء جبيل، عبد العزيز مخيون، كمال أبو رية، ضياء عبد الخالق، ومها نصار، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.