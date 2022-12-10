الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر وهل ينخفض من جديد؟

سعر الذهب الان في
سعر الذهب الان في مصر

أصبح البحث على سعر الذهب الآن في مصر هو الأكثر أهمية في الوقت الحالي خاصة مع الاضطرابات الجنونية التي شهدتها أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية جعلت البحث عنها يزيد في اليوم عشرات المرات لمعرفة آخر ما وصل إليه سعره.
 

سعر الذهب الآن في مصر

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الذهب في مصر في الوقت الحالي بعد الارتفاعات الجنونية التي وصل لها تلى مدار الأيام الماضية.

بعد ارتفاعات هائلة وصلت لـ2000 جنيه لجرام الذهب من عيار 24  وصل في الوقت الحالي إلى 1920 جنيه للبيع

1897.25 جنيه للشراء
 سعر الذهب وزن جرام من عيار 22

1760 جنيه للبيع

1739 جنيه للشراء 

سعر جرام الذهب من عيار 21

1680 جنيه للبيع

1660 جنيه للشراء 

سعر جرام الذهب من عيار 18

1440 جنيه للبيع

1422.75 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 14

1120 جنيه للبيع

1106.75 جنيه للشراء
 

سعر جرام الذهب من عيار 12

960 جنيه للبيع

948.5 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 9

720 جنيه للبيع

711.5 جنيه للشراء 

وصل سعر جنيه ذهب

13440 جنيه للبيع

14690 جنيه للشراء

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رفع رسوم تصدير المشغولات الذهبية 
 

وفي وقت سابق من اليوم السبت 9 ديسمبر 2022 أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة رفع كافة الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب.
 

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج، موكدًا أنها تساعد على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية والذي حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة.
 

ارتفاع أسعار الذهب غير مبرر ويعتدل سعره قريبًا 
 

وفي تصريح سابق الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، قال إن ارتفاع أسعار الذهب في مصر كانت غير مبررة، مشيرًا إلى أن الارتفاع جاء بسبب زيادة الطلب الكبير على المعدن الأصفر، مؤكدًا أن الذهب سيكون في سعره الطبيعي خلال أيام أسابيع قليلة.

وتوقع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب أن يستمر انخفاض وتراجع أسعار الذهب في مصر حتى يصل للسعر العادل، موضحًا: "الذهب سيكون بسعر معتدل في الفترة المقبلة، ومصر مليانة ذهب، والناس بتحب تشتري ذهب، ودي عادة مصرية قديمة الأزل".

 

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«المصيلحى» عن تنظيم معرض «نيبو»: نهدف لزيادة صادرات مصر من الذهب

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وزير التموين يفتتح معرض الذهب والمجوهرات «نبيو» بعد قليل

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