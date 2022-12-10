ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

مع بداية الساعات المبكرة يشغل بال عدد كبير من عشاق الذهب والتجار معرفة سعر الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية عبر محرك "جوجل"، وبدأت البورصة العالمية للمعادن التداولات الأسبوعية على ارتفاع في أسعار الذهب اليوم السبت، بينما استقر سعر الذهب اليوم في مصر السبت 10-12-2022 عقب تذبذب كبير للمستويات على مدار اليومين الماضية لتثبت بمطلع التعاملات الصباحية في سوق الصاغة مع وجود توقعات بعودة التذبذب بمدار اليوم.

سعر الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

ولم يشهد المعدن الأصفر تغيرات اليوم بمصر ، بينمل سجل سعر جرام الذهب في عيار 21 الأعلى انتشارا بمصر نحو 1740 جنيها، وهي ذات أسعاره في تعاملات أمس، وتكون غير شاملة المصنعية والتى ستختلف من عيار إلى عيار آخر، فيما سيرتفع الطلب للاستثمار في جميع الأوقية والجنية الذهب في الأسواق المحلية.

وتستعرض “الدستور” فى هذا التقرير أسعار الذهب اليوم بمصر السبت 10-12-2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1989 جنيها)

ولازالت أسعار جرام الذهب عيار 24 ليحافظ على مستوياته في التعاملات حاليا، علمًا بأنه هو العيار الأعلى سعرا بمصر لأنه ذو جودة أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1740 جنيها)

وشهدت أسعلر جرام الذهب اليوم السبت عيار 21 استقرار جديد ويكون هو الاول منذ يوم في التداولات في أسواق الصاغة ليبلغ 1740 جنيها؛ ويكون هو العيار الأكثر انتشارًا بمصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1492 جنيهًا)

وارتفع الطلب مؤخرا على أسعار جرام الذهب عيار 18 الأقل في السعر في مصر ليبلغ قيمة 1492 جنيهًا فى كافة التعاملات؛ ويكون هو العيار الأكثر مبيعًا في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيه)

وسطل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر ثبات عقب انخفاض ملحوظ عند نحو مبلغ 13200 جنيه، وسيصل وزن الجنيه إلى حوالي 8 جرامات من عيار 21 وهو العيار الأكثر انتشارًا بالوجهين الوجه البحري والوجه الصعيد.

سعر اليوم في أوقية الذهب عيار 24

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم عيار 24 إلى نحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو حوالي 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر اليوم السبت كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت عيار 24 حوالي مبلغ 1.890 مليون جنيه اليوم، وسيزِن حوالي 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات بالبورصة العالمية ستسجل تذبذب في التعاملات فقد شهدت أسعار أوقية الذهب صعود طفيف اليوم السبت بقيمة 3 دولارات لتبلغ نحو قيمة 1790 دولارًا للاوقية