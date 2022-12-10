السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الإسكوا» تعقد ورشة عمل حول «تعزيز المنافسة.. التحديات والطموح»

ارشيفية
ارشيفية

تتعاون لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" مع جهاز حماية المنافسة الكويتي، على تنظيم ورشة عمل وطنية يوم 13 ديسمبر الجاري، عن المنافسة بعنوان  "تعزيز المنافسة.. التحديات والطموح".

وقالت "الإسكوا"، إن ورشة العمل توفر مساحة مشتركة للحوار والتنسيق والتعاون على المستويين الوطني والإقليمي بمشاركة سلطات مسؤولة عن المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، وخبراء دوليين.

وتهدف الورشة إلى تحقيق زيادة الوعي بالدور الرئيسي لجهاز حماية المنافسة الكويتي في تعزيز المنافسة والتصدي للتحديات الاقتصادية الكبيرة؛ وتعزيز المعرفة بأحكام قانون المنافسة وفوائد تطبيقه؛ بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية دور الجهات الحكومية الأخرى في حماية وتطبيق قانون  المنافسة، ومناقشة التدابير التي تتخذها الحكومات وأفضل الممارسات على المستوى الإقليمي.

جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، ستنظم يوم 12 ديسمبر الجاري، سلسلة مشاورات دون إقليمية مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظّمات التي تمثلّهم حول التحديات الرئيسيّة التي تحول دون تحقيق العيش المستقلّ والإدماج داخل المجتمع.

وتخلص المشاورات إلى رسائل رئيسية تُجمع في وثيقة ختامية ثمّ تُقدَّم إلى المؤتمر القادم حول العيش المستقلّ المزمع عقده في أوائل عام 2023 ضمن "شبكة الأبحاث العربية الأوروبية حول الإعاقة".

لجنة الأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا حماية المنافسة ورشة عمل وطنية التحديات والطموح المنافسة

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