السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

"أنهى حياته".. النيابة تباشر تحقيقاتها في العثور على جثة سوداني بمصر القديمة

جثة
جثة

باشرت نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق فى واقعة إنهاء  سوداني الجنسية حياته شنقا داخل شقته بمنطقة مصر القديمة جنوب محافظة القاهرة.

وكشفت مناظرة النيابة، أن الجثة لشاب عشرينى العمر وبكامل ملابسه ومعلق بحبل فى جنش حديدى فى سقف الغرفة وبها لون أزرق حول الرقبة.

وقررت  جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

 

ورد بلاغا لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة من غرفة النجدة، مفاده العثور على جثة شاب متوفي داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى معتز. ب،  وتبين أنه معلق بحبل ومشنوقا
 

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة ونقلها إلى مشرحة زينهم وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

نيابة مصر القديمة الجزئية التحقيق سوداني الجنسية منطقة مصر القديمة مناظرة النيابة الطب الشرعي

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وائل لطفي

حق المتهم

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"أنهى حياته".. النيابة تباشر تحقيقاتها في العثور على جثة سوداني بمصر القديمة

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