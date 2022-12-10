إزالة مكامير فحم مضرة للبيئة في حملة مكبرة بدمياط

واصلت الأجهزة المختصة جهودها لإزالة مكامير الفحم المخالفة للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى هذا الشأن.

وأسفرت الحملة المُنفذة لليوم الثالث على التوالى بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ وإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة والإدارة الزراعية بكفر البطيخ، عن إزالة عدد ٢ مكمورة بلدية مخالفة بالبساتين والرياض على مساحة ١٥٠م للمكمورة ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات ويجرى المرور على المكامير المطورة للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية وتشغيل وحدات المعالجة لديهم.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال التوسع فى المساحات الخضراء وذلك لأهميتها البالغة فى الحفاظ على البيئة والارتقاء بالشكل الحضارى للمناطق، وفى إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، كثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لتنفيذ ذلك وادراجها ضمن أعمال رفع الكفاءة التى تقوم بها بعدد من المناطق.