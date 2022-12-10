السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

برومو «أخي فوق الشجرة» يتخطى الـ4 مليون مشاهدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طرح رامز جلال أول أمس البرومو التشويقي لفيلم الجديد للفنان رامز جلال، باسم "أخي فوق الشجرة"، الذي انتهى من تصويره منذ أسابيع قليلة، ومن المقرر عرضه في السينمات يناير المقبل، ضمن أفلام موسم رأس السنة، ويظهر الفنان رامز جلال بشخصيتين في فيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة".

وحقق برومو فيلم أخي فوق الشجرة أكثر من 3 ملايين و500 ألف مشاهدة، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي لأبطال العمل وصناعه، وذلك في أقل من 48 ساعة على طرحه.

وكان رامز جلال قد شارك البرومو عبر حسابه على إنستجرام، وكتب معلقاً: “بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، فيلم أخي فوق الشجرة في إجازة نصف العام بإذن الله”.

وكشف برومو الفيلم عن ظهور رامز جلال بشخصيتين وهما شقيقان توأم ضمن أحداث العمل أحدهما ثقيل الوزن ويجلس على كرسي متحرك والآخر نحيف، والعمل ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية الرومانسية.

وتدور أحداث العمل حول قصة حب تجمع بين رامز جلال ونسرين طافش حيث يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية، فيما يجسد حمدي الميرغني خلال العمل شخصية محامي، كما يظهر عبدالباسط حمودة بشخصيته الحقيقية.

 

فيلم أخي فوق الشجرة 

فيلم أخي فوق الشجرة كان يحمل اسم “نصي الحلو”، قبل أن يستقر صناعه على اسمه الحالي، ومن بطولة رامز جلال، نسرين طافش، محمد ثروت، حمدي الميرغني، وويزو، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

أخي فوق الشجرة فيلم أخي فوق 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 رامز جلال إجازة نصف العام

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