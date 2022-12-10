برلمانية: كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالوضوح والرؤية المستقبلية لدول العالم

أشاد النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة العربية الصينية الأولى، والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة قادة الدول العربية والرئيس الصيني شى جين بينج، مؤكدة أن الصين تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط .

وقالت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي أمام قادة الدول العربية والرئيس الصيني المشاركون بالقمة، اتسمت بالوضوح والثقة والرؤية المستقبلية للدول، فضلا عن رؤية مصر تجاه القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أكد علي حرص الدولة المصرية في دعم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة.

وثمنت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، كلمة الرئيس الصيني شى جين بينج، والتي أكد من خلالها على احترام دولته وشعبه للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدة أن الصين دولة تسعى بكل جهد إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدولي، وهذا الموقف يجعلها تحظى باحترام كل دول العالم، وفي مقدمتها الدول النامية.

وأكدت نائبة حماة الوطن، أن القمة العربية الصينية تستهدف إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، والتشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على كافة الاصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية، وبحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



وأضافت أن العلاقات المصرية الصينية تاريخية واستراتيجية، إذ يعد البلدان من مؤسسي حركة عدم الانحياز، منذ أول لقاء جمع الجانبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس مجلس الدولة الصيني "شو إن لاي"، وصولا إلى الرئيسين عبدالفتاح السيسي وشي جين بينج، اللذين كان لهما دور كبير في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.

وتابعت النائبة نيفين حمدي، أن زيارات الرئيس السيسي إلى الصين تعددت ما يؤكد أن العلاقات المصرية الصينية تتسم بالتميز، خاصة بعدما تم رفعها في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة انطلاقاً من الأهمية التي توليها قيادتا الدولتين للعلاقات الثنائية، مشددة على توافق الرؤى نحو القضايا التي تشهدها الدول كالأزمة الروسية الأوكرانية والقضية الفلسطينية والليبية وتسوية الصراعات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشارك أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة العربية الصينية الأولى، والتي ستعقد بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة قادة الدول العربية والرئيس الصيني شى جين بينج.