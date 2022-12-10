مادلين طبر تروج لفيلمها الجديد «نبيل الجميل أخصائى التجميل»

روجت الفنانة مادلين طبر، لفيلمها الجديد “نبيل الجميل أخصائي تجميل" عبر السوشيال ميديا، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، ونشرت أفيش الفيلم للنجم محمد هنيدي.

فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدي، نور، مادلين طبر، أحمد فؤاد سليم،

رحمة أحمد، محمد سلام، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، تأليف أمين جمال محمد محرز، إخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح، ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور والفنانة مادلين طبر ورحمة أحمد.

وكانت الفنانة مادلين طبر قد أشادت بقصة وإخراج مسلسل الضاحك الباكي الذي انتهى عرضه الأول منذ أيام، حيث قالت انتهى (الضاحك الباكي) والذي قدم لنا جرعة ثقافة ومتعة وفن، مرجع للحقبة السياسية والاجتماعية والفنية، بحث ودقة ودراسة مستوفاة لكل أبطال المرحلة، ورسم دقيق لـ"اللغة المتداولة" وإتقان أداره للممثلين.

طرح البوستر الرسمي لفيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة محمد هنيدي

وظهر أبطال العمل من داخل غرفة العمليات ويحمل محمد هنيدي معدات جراحية لإجراء عملية تجميل لإحدى السيدات، لتسيطر حالة من الكوميديا والتشويق على البوستر الرسمي للعمل.