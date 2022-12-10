السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سامح حسين يشكر الجمهور: الحمد لله «حلم جميل» كامل العدد

صورة
صورة

شهد مسرح السلام بشارع قصر العيني، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وذلك من أجل حضور عرض مسرحية "حلم جميل" بطولة الفنان سامح حسين، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وعرض العمل تحت شعار "كامل العدد" حيث بيعت كل تذاكر العمل قبل بدء العرض.

ووجه الفنان سامح حسين، الشكر لجمهوره على حبه للمسرحية الجديدة، ومجيئه خصيصًا لمشاهدة عرض مسرحية "حلم جميل"، وهي من بطولة الفنان سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبد الهادي، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ومن تأليف طارق رمضان، وديكور حازم شبل، وملابس نعيمة عجمي، وموسيقى هشام جبر، وأشعار طارق علي، واستعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام، وتعرض على مسرح السلام بشارع قصر العيني.

وكتب النجم سامح حسين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "الحمد لله كامل العدد حلم جميل إنتاج المسرح الكوميدي على مسرح السلام بشارع قصر العيني، شكراً الجمهور المحترم الغالي".

مسرحية حلم جميل على مسرح السلام بالقصر العيني 

“حلم جميل” عن رائعة “تشارلي شابلن” وهو عرض غنائي موسيقى استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثري.

يُجدر الإشارة إلى أن مسرحية “حلم جميل” بطولة سامح حسين، حنان عادل، عزت زين، أحمد عبد الهادي، رشا فؤاد، جلال هجرسي"، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

سامح حسين الفنان سامح حسين مسرحية حلم جميل مسرحية حلم جميل

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