ضبط مسجل جنائي بحوزته كرتونة مخدر حشيش في كفر الشيخ

تمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من تحديد وضبط مسجل خطر شقي فرض سيطرة، وذلك أثناء ترويجه لجوهر مخدر الحشيش بإحدي توابع قرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، ليجري ضبطه وبحوزته كرتونة من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري، ليجري تحرير محضر بالمضبوطات بمركز شرطة دسوق، ويجري عرضه على جهات التحقيق التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن يفيد بضبط وحدة مباحث مركز شرطة دسوق، يفيد برصد عناصر الشرطة السريين برصد مسجل خطر شقي فرد سيطرة، وذلك أثناء ترويجه لجوهر مخدر الحشيش بإحدي توابع قرية شباس الشهداء، التابعة لدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان المتهم ليجري إستهدافة من قبل الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دسوق، أمكن ضبط المتهم وتبين أنه يدعي (س. ص. م. ا) 46 عامًا، مقيم بعزبة البرنس التابعة لقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، سبق إتهامة في 15 قضية من بينهم مخدرات وسرقة ومشاجرة وغيرها من القضايا.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي سلاح ناري غير مرخص “فرد خرطوش”، و2 طلقة تستخدم لذات السلاح، وكرتونة حشيش وزنت 1100 جرام، ومبلغ مالى من حصيلة البيع، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج للمواد المخدرة.

وتحرر محضر بالمضبوطات حمل رقم 19112 جنايات مركز شرطة دسوق، وجري العرض علي جهات التحقيق التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفًا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل ومواجهته.