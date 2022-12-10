أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة ودول الكومنولث

قامت أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، بتخريج الدورتين التدريبيتين أرقام «340- 341»، لـ 82 متدربًا من الكوادر الأمنية الأفريقية، والدورة التدريبية رقم 374 لـ19 متدربًا من الكوادر الأمنية من دول الكومنولث، في مجالات «تنمية مهارات القيادات الأمنية - الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الانفجار - حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت المهمة»، شارك فيها 101 متدرب يمثلون 24 دولة أفريقية و5 دول كومنولث، خلال الفترة من 29/ 10 حتى 8/12/ 2022.

ونقل مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمة ألقاها، تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية، على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي، يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

وأكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أنها تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية، بالتعاون مع أكاديمية الشرطة، وأن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الأفريقية ودول الكومنولث، يمثل إحدى أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية، بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا، مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني، بمحاوره المختلفة والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين، بالإضافة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة، التي تحاكي الواقع المعاصر.

وأعرب الدارسون عن تقديرهم لوزارة الداخلية، ممثلة في أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني، وفي نهاية الاحتفال، تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق