ضبط دجال ينصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر نظير مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة)، وبحوزتهما (هاتفى محمول "، وبالفحص تبين وجود رسائل ومحادثات خاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بالنصب على ضحاياهم وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطهما عن طريق الموقع المُشار إليه مقابل مبالغ مالية.