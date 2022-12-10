إحالة أوراق سائق للمفتي في «قتل مواطن وإشعل النار بجثته» بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إحالة أوراق سائق إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 8 يناير المقبل للنطق بالحكم؛ الاتهامه بقتل مواطن بدائرة قسم الكوثر وإشعال النيران في جثته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس .

بداية أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة قسم الكوثر عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة المجنى عليه باختفائه، وبعد تقنين الإجراءات تبين مقتل المجنى عليه وإشعال النار فى جثته فى سيارة بقسم الكوثر على الطريق العام.

كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث تربطه به علاقة عمل وطلب منه نقود لعلاج نجله الا أنه رفض فقرر سرقته وهو بعمل موزع أكياس بلاستيكية على المصانع في قسم الكوثر، وفى يوم الحادث استقل معه السيارة وفى أحد الأماكن على الطريق أخرج سلاحا ناريا كان بحوزته وأطلق عليه النار حتى لقى مصرعه، وعندما تأكد من وفاته سكب على الجثة البنزين واشعل بها النيران لإخفاء معالم الجريمة واستولى على النقود وفر هاربا.