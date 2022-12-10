السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق سائق للمفتي في «قتل مواطن وإشعل النار بجثته» بسوهاج

اعدام
اعدام

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إحالة أوراق سائق إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 8 يناير المقبل للنطق بالحكم؛ الاتهامه بقتل مواطن بدائرة قسم الكوثر وإشعال النيران في جثته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس .

 بداية أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة قسم الكوثر عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة المجنى عليه باختفائه، وبعد تقنين الإجراءات تبين مقتل المجنى عليه وإشعال النار فى جثته فى سيارة بقسم الكوثر على الطريق العام.

 كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث تربطه به علاقة عمل وطلب منه نقود لعلاج نجله الا أنه رفض فقرر سرقته وهو بعمل موزع أكياس بلاستيكية على المصانع في قسم الكوثر، وفى يوم الحادث استقل معه السيارة وفى أحد الأماكن على الطريق أخرج سلاحا ناريا كان بحوزته وأطلق عليه النار حتى لقى مصرعه، وعندما تأكد من وفاته سكب على الجثة البنزين واشعل بها النيران لإخفاء معالم الجريمة واستولى على النقود وفر هاربا.

محكمة جنايات سوهاج سائق قتل مواطن اشعال النيران المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ رئيس المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

مدبولى لـ«نواب السويس»: توجيه رئاسى بالاهتمام بمشروعات البنية الأساسية بالمحافظة

شهيد الشهامة.. تفاصيل مقتل شاب على يد بلطجية لدفاعه عن بائعة مناديل ببورسعيد

وزير الاتصالات: الانتهاء من توصيل الفايبر لـ300 قرية ضمن «حياة كريمة»

مصرع مواطن صدمته سيارة وفرت هاربة ببني سويف

موعد أول أيام عيد الفطر 2023 فى مصر

تفاصيل تدريب معلمي وموجهي الدراسات الاجتماعية على النظام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة