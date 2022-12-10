إصابة شخصين فى سيارة على الطريق الصحراوى بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

أسماء مصابي انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

بالانتقال إلى مكان حادث انقلاب السيارة الملاكي تبين إصابة كل من " محمد. م. أ" 23 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، "أحمد. ش. ع"، 25 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وكسر في الساق اليمنى.

ونُقل مصابا حادث انقلاب السيارة الملاكي إلى مستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.