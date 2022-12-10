السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين فى سيارة على الطريق الصحراوى بالبحيرة

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة 

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

أسماء مصابي انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي 

بالانتقال إلى مكان حادث انقلاب السيارة الملاكي تبين إصابة كل من " محمد. م. أ" 23 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، "أحمد. ش. ع"، 25 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وكسر في الساق اليمنى.

ونُقل مصابا حادث انقلاب السيارة الملاكي إلى مستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

اسطوانات الغاز التحقيق الاسعافات الأولية إصابة شخصين أصيب شخصين اللواء أحمد خلف اللواء أحمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

مدبولى لـ«نواب السويس»: توجيه رئاسى بالاهتمام بمشروعات البنية الأساسية بالمحافظة

شهيد الشهامة.. تفاصيل مقتل شاب على يد بلطجية لدفاعه عن بائعة مناديل ببورسعيد

وزير الاتصالات: الانتهاء من توصيل الفايبر لـ300 قرية ضمن «حياة كريمة»

مصرع مواطن صدمته سيارة وفرت هاربة ببني سويف

موعد أول أيام عيد الفطر 2023 فى مصر

تفاصيل تدريب معلمي وموجهي الدراسات الاجتماعية على النظام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة