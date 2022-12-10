«إكسترا نيوز» تعرض فيلما وثائقيا بعنوان «من قلب التحدي ولد الأمن»

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيلما وثائقيا من إنتاج قطاع اخبار المتحدة "وثائقيات "إكسترا نيوز"، بعنوان "من قلب التحدي ولد الأمن.. بزوغ فجر جديد لمصر المستقبل"، واستعرض جهود الدبلوماسية المصرية في حل الأزمة السورية وكذلك جهودها في دعم القضية الفلسطينية.

وتحدث الفيلم الوثائقي: "من قلب التحدي ولد الأمل.. رغم الأزمات أمكن لمصر اجتاز العقبات وصولا إلى فجر جديد يعيد لها مكانتها كقوة إقليمية ودولية تستحقها.. واقع جديد يفيض بدلائل القدرة وجمهورية أخري تلوح في الأفق.. دولة محورية تملك دبلوماسية قوية.. ميراث دبلوماسي خالد لقيادة سياسية أبت إلا أن تواصل مصر دورها الريادي وإشعاعها الحضاري وسط عالم يموج بالتحولات.. مضت في ثبات ورباط وأمكنها أن تقهر التحديات".

وخلال الفيلم الوثائقي تحدث الكاتب الصحفي أشرف العشري، أن المجتمع الدولي لديه قناعة تلامس اليقين أن مفتاح الحل الأساسي للقضية الفلسطينية لدي القاهرة باعتبارها تملك زمام المبادرة وزمام الحلول السلمية التي استطاعت أن تنزع فتيل المعركة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأكد الدكتور محمد شادي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة بناء وتطوير قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وانطلقت مصر في إعادة الأعمار، ومصر تنفذ طرق للربط بين القطاع، ومصر تشارك نتائج التنمية مع الأخرين".

يذكر أن قناة «إكسترا نيوز» عرضت مؤخرا فيلم وحدوه "الموت بالمصري"، وهو ثاني الأفلام الوثائقية من شركة CMC وأخرجته الإعلامية رشا الشامي.

تناول فيلم وحدوه "الموت بالمصري" عبر 55 دقيقة تطور نظرة المصريين للموت منذ عصور المصري القديم وحتى الوقت الحالي، من خلال معايشة كاملة للمقابر المختلفة.

واستضاف الفيلم نخبة من المتخصصين وهم «د. سامية على حسانين - أستاذ علم الاجتماع في جامعة بنها، والدكتور إبراهيم بدر- أستاذ ترميم الآثار والمومياوات الملكية، الباحث كريم بدر، المتخصص في التراث الثقافي والأثري، الشاعر عبدالرحيم طايع»؛ وانضم لهم الحرفيون المختلفون للمقابر من الديانتين المسيحية والإسلامية، ومَثَّل الجانب المسيحي «جورج عزيز، وتادرس عزيز» وهما أصحاب ورش عمل التوابيت؛ ومثل الجانب المسلم المعلم طارق الشيخ أحد حاونتية القاهرة الإسلامية، ثم التربي عادل نعناع.

جدير بالذكر أن "المتحدة" عرضت أول أفلام شركة "CMC" عن الشيخ سيد النقشبندي، عبر شاشة Extra News.