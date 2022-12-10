السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«إكسترا نيوز» تعرض فيلما وثائقيا بعنوان «من قلب التحدي ولد الأمن»

Extra News
Extra News

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيلما وثائقيا من إنتاج قطاع اخبار المتحدة "وثائقيات "إكسترا نيوز"، بعنوان "من قلب التحدي ولد الأمن.. بزوغ فجر جديد لمصر المستقبل"، واستعرض جهود الدبلوماسية المصرية في حل الأزمة السورية وكذلك جهودها في دعم القضية الفلسطينية.

وتحدث الفيلم الوثائقي: "من قلب التحدي ولد الأمل.. رغم الأزمات أمكن لمصر اجتاز العقبات وصولا إلى فجر جديد يعيد لها مكانتها كقوة إقليمية ودولية تستحقها.. واقع جديد يفيض بدلائل القدرة وجمهورية أخري تلوح في الأفق.. دولة محورية تملك دبلوماسية قوية.. ميراث دبلوماسي خالد لقيادة سياسية أبت إلا أن تواصل مصر دورها الريادي وإشعاعها الحضاري وسط عالم يموج بالتحولات.. مضت في ثبات ورباط وأمكنها أن تقهر التحديات".

وخلال الفيلم الوثائقي تحدث الكاتب الصحفي أشرف العشري، أن المجتمع الدولي لديه قناعة تلامس اليقين أن مفتاح الحل الأساسي للقضية الفلسطينية لدي القاهرة باعتبارها تملك زمام المبادرة وزمام الحلول السلمية التي استطاعت أن تنزع فتيل المعركة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأكد الدكتور محمد شادي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة بناء وتطوير قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وانطلقت مصر في إعادة الأعمار، ومصر تنفذ طرق للربط بين القطاع، ومصر تشارك نتائج التنمية مع الأخرين".

يذكر أن  قناة «إكسترا نيوز» عرضت مؤخرا فيلم وحدوه "الموت بالمصري"، وهو ثاني الأفلام الوثائقية من شركة CMC وأخرجته الإعلامية رشا الشامي.

تناول فيلم وحدوه "الموت بالمصري" عبر 55 دقيقة تطور نظرة المصريين للموت منذ عصور المصري القديم وحتى الوقت الحالي، من خلال معايشة كاملة للمقابر المختلفة.

واستضاف الفيلم نخبة من المتخصصين وهم «د. سامية على حسانين - أستاذ علم الاجتماع في جامعة بنها، والدكتور إبراهيم بدر- أستاذ ترميم الآثار والمومياوات الملكية، الباحث كريم بدر، المتخصص في التراث الثقافي والأثري، الشاعر عبدالرحيم طايع»؛ وانضم لهم الحرفيون المختلفون للمقابر من الديانتين المسيحية والإسلامية، ومَثَّل الجانب المسيحي «جورج عزيز، وتادرس عزيز» وهما أصحاب ورش عمل التوابيت؛ ومثل الجانب المسلم المعلم طارق الشيخ أحد حاونتية القاهرة الإسلامية، ثم التربي عادل نعناع.

جدير بالذكر أن "المتحدة" عرضت أول أفلام شركة "CMC" عن الشيخ سيد النقشبندي، عبر شاشة Extra News.

extra news المتحدة قناة اكسترا نيوز فيلما وثائقيا قطاع أخبار المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

صفاء النجار تنعى صلاح فضل.. وتكشف عن آخر حوار لها معه

العراق يتحرك دوليًا لحسم ملف استرداد الأصول المهربة

1539حجزا لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة في أول يوم

حبس عاطل ضبط بحوزته 180 طربة «حشيش» في الإسكندرية

رئيس الوزراء يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين فى مستهل جولته بالسويس اليوم

ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة