السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إحباط مخطط لاغتيال والد زوجة الرئيس الإيرانى

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم ما يسمى"جيش العدل"، خططت لاغتيال أحمد علم الهدى، والد زوجة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خطيب الجمعة بمدينة مشهد.

 

وأفاد الحرس الثوري في بيان بأن "استخبارات الحرس الثوري في محافظة خراسان الرضوية قامت برصد واعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم "جيش الظلم" الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة الأمن في مدينة مشهد المقدسة ومنها مهاجمة مبنى المحافظة واغتيال إمام الجمعة بالمدينة".

 

وتابع البيان: "تم ضبط كمية ملحوظة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات من وكر هؤلاء الإرهابيين، كما تم تحديد ورصد عناصر آخرين على صلة بهم وداعمين لهم في محافظات أخرى"، لافتا إلى أنه "سيتم الإعلان لاحقا عن معلومات أخرى حول هذه العملية الأمنية المعقدة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أسعار الفضة اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

سعر الريال السعودى اليوم السبت 2022/12/10 فى البنوك المصرية

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 10 ديسمبر 2022

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية السبت 10 ديسمبر 2022

على الدين هلال: الصين هى القوة الصاعدة فى العالم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية