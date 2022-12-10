السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة المغرب والبرتغال فى ربع نهائى كأس العالم 2022

منتخب المغرب
منتخب المغرب

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، حيث يهتم الجمهور العربي بتلك المباراة المهمة، والتي يخوضها منتخب عربي للمرة الأولى في هذا الدور من كأس العالم بعد فوز أسود الأطلسي على  منتخب إسبانيا بركلات الترجيح وإقصائهم في دور الـ 16 وتأهل منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي.

وبعد راحة يومين من مباريات كأس العالم استأنفت مباريات دور ربع النهائي اليوم وغدا، حيث خاض المنتخب البرازيلي مباراته أمام نظيره الكرواتي مساء اليوم وانتهت المباراة بفوز منتخب كرواتيا وصعوده إلى دور نصف النهائي على حساب منتخب البرازيل ليكون أول منتخب صاعد إلى نصف النهائي لكأس العالم 2022.

دور ربع النهائي بكأس العالم 

كما خاض منتخبا الأرجنتين وهولندا مباراتهم في ربع النهائي والتي انتهت منذ قليل بفوز منتخب الأرجنتين على نظيره المنتخب الهولندي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة استطاع المنتخب الهولندي أن يعود فيها ويفرض على المنتخب الأرجنتيني الأشواط الإضافية بعد إحراز اللاعب فوتر فيغورست الهدف الثاني وهدف التعادل في الوقت الصعب للغاية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي وقبل إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية.

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022

وتنطلق مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والرابعة بتوقيت المملكة المغربية والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والدولة المستضيف قطر وتخاض المباراة على استاد الثمامة.

المواجهات التاريخية بين البرتغال والمغرب في كأس العالم

وتواجه المنتخب البرتغالي والمنتخب المغربي في مناسبتين في المونديال، حيث فاز المنتخب المغربي في الأولى والتي كانت عام 1986 بعد تحقيق أسود الأطلسي الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في دور المجموعات.

بينما فاز المنتخب البرتغالي في المواجهة الثانية والتي كانت عام 2018 في دور المواجهات أيضا بنتيجة هدف نظيف.

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ويسعى المنتخب المغربي إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على منتخب البرتغال والتأهل إلى دور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه وفي تاريخ المنتخبات العربية، ليكون أول منتخب أفريقي تأهل لهذا الدور، حيث لم يتخطى دور ربع النهائي في القارة السمراء أي منتخب وكان أقصى وصول للمنتخبات الأفريقية هو دور ربع النهائي والذي وصل له منتخب الكاميرون عام 1990 ومنتخب السنغال عام 2002 ومنتخب غانا عام 2010.

موعد مباراة المغرب والبرتغال ربع نهائي كأس العالم 2022 كأس العالم المغرب البرتغال

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