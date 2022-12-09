الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أبرزها معادلة رقم باتيستوتا.. 3 أرقام قياسية حققها ميسى فى مباراة هولندا

ميسي
ميسي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحطيم الأرقام القياسية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ميسي بمشاركته في مباراة اليوم أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم، أصبح أكثر لاعب ارتدى شارة القيادة في تاريخ المونديال برصيد 17 مباراة متقدما على دييجو أرماندو مارادونا.

وصنع ميسي الهدف الأول الذي سجله مولينا، ليصبح أكثر لاعب منح تمريرات حاسمة في الأدوار النهائية في تاريخ كأس العالم برصيد 5 تمريرات حاسمة متجاوزًا البرازيلي بيليه برصيد 4 تمريرات حاسمة في الأدوار الإقصائية.

واستطاع ميسي أن يعادل رقم مواطنه جابرييل باتيستوتا ليصبح أكثر هداف للأرجنتين في المونديال برصيد 10 أهداف.

ليونيل ميسى جابريل باتيستوتا هولندا مونديال قطر 2022

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