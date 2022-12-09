كاتبة صحفية: القمة الصينية العربية تعزز أوجه التعاون المشترك فى مختلف القضايا

قالت الكاتبة الصحفية وانج مويي، إن القمة العربية الصينية لا تقتصر أهميتها على الصين أو المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما تبلغ أهميتها جميع الأطراف.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي تامر حنفي، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن القمة الصينية العربية هي الخيار الاستراتيجي لكلا الجانبين الصيني والعربي، لافتة إلى أنها ستسهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف القضايا.

وأوضحت أن الصين والدول العربية تحافظ على الثقة والسياسة المتبادلة، بالإضافة إلى تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية، لافتة إلى أن الصين أيضًا تدعم حق الدول العربية في اختيار نظمها اجتماعيًا وطرقها التنموية في إرادتها المستقلة.

وأشارت إلى أن الدول العربية مهمة جدًا بالنسبة للصين، لافتة إلى أن الدول العربية غنية بالموارد الوفيرة من النفط والغاز الطبيعي والموارد الطبيعية.

وبينت أن العلاقات الاقتصادية الصينية السعودية قد تطورت خلال السنوات الماضية، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بين الجانبين نموًا سريعًا جدًا، والصين حاليًا هي أكبر شريك تجاري للدول العربية.

ولفتت إلى أنه في عام 2020 بالرغم من ظروف جائحة كورونا، إلا أن حجم التجارة قد بلغ بين الجانبين إلى أكثر من 200 مليار دولار، وقفز هذا الرقم إلى أكثر من 300 مليار دولار عام 2021.