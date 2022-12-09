الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

بالدموع والزغاريد.. تشييع جثمان الفنانة التونسية فايزة المحرصى «صور»

فايزة
فايزة

شيعت جنازة الفنانة التونسية فايزة المحرصي، منذ قليل، وسط تواجد جماهيري وعدد من الصحفيين والفنانين التوانسة، وذلك بعدما وافتها المنية منذ ساعات قليلة.

شيعت جنازة الراحلة بحالة من الحزن الشديدة، كما قام العشرات بالدعاء لها بالدموع والزغاريد قبل أن تدخل إلى مثواها الأخير.

وكانت قد أصدرت وزارة الشئون الثقافية بـ تونس، بيانًا، نعت فيه الفنانة فايزة المحرصي، التي عانت في الفترة الأخيرة من تدهور صحي نقلت على إثره لأحد المستشفيات حتى رحيلها.

وذكرت الوزارة أن الراحلة تعد من أبرز وأجمل الأصوات التي قدمت الأغنية التراثية بأسلوب متفرد ورؤية مغايرة، ومن أبرز أغانيها "ياليتنى" و"يا العين دليه" و"ما ينساكم" و"غلطة" وغيرها من الأغانى.

فايزة المحرصي، كانت قد تعرضت في الصيف الماضي، إلى وعكة صحية، أسفرت عن دخولها المستشفى العسكري بتونس العاصمة.

وكانت فايزة المحرصي قد أوضحت لعدد من البرامج التونسية تفاصيل حالتها المرضية في وقت سابق، قائلة: ''لقد مررت بتجربة صعبة جدا لكن من ألطاف الله أنني أشعر بتحسن، وسأتجاوز الأزمة بفضل معنوياتي المرتفعة والدعم المعنوي الذي حظيت وأحظى به من طرف الجميع وحتى من خارج تونس''.

وأشارت إلى أنها دخلت في غيبوبة بسبب سوء تشخيص وأدوية وصفت لها بعد حادثة سقوط أصيبت خلالها على مستوى الظهر.

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الفنانة التونسية الفنانة التونسية فايزة المحرصي فايزة المحرصي المحرصي فايزة

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بالدموع والزغاريد.. تشييع جثمان الفنانة التونسية فايزة المحرصى «صور»

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