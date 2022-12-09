تخريج أول دفعة من متدربي مركز التطوير المهني «UCCD» بجامعة كفر الشيخ

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق المستشار الأكاديمي للمركز، الاحتفالية التي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني، بمناسبة انتهاء تدريب أول دفعة لمهارات التوظيف.

جاء ذلك بحضور الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وفريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، وجميع فرق العمل والإداريين وطلاب الكليات.

وأعرب رئيس جامعة كفرالشيخ عن سعادته لنجاح التجربة الأولى للمركز الجامعي للتطوير المهني "UCCD"، وما حققه من نقلة نوعية في مستوى خريجي الجامعة، لتقديم الإرشاد المهني والتدريب العملي على مهارات التوظف.

- التجربة تساهم بشكل فعال في تكوين شخصية الطالب للتعامل مع المجتمع

وأشار "دسوقي"، إلى أن هذه التجربة تساهم بشكل فعال في تكوين شخصية الطالب للتعامل مع المجتمع، من خلال تقديم دورات تهتم بالربط بين الجانب الأكاديمي وتكوين الشخصية المتكاملة للطالب القادرة على التعامل مع المعطيات المختلفة في سوق العمل، كما تم التعاون مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى وتعريف الطلاب بطرق التعامل مع الزملاء والرؤساء في بيئة العمل.

وأكد الدكتور علاء غازى، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، أنه تم خلال الاحتفالية عرض نماذج طلابية ممن تلقوا تدريباً في المركز، وعبرت تلك النماذج عن مدى استفادتهم من حزمة البرامج التدريبية التي حصلوا عليها داخل المركز، كما تضمن هذا العرض عملية نقل خبرات وتجارب تلك النماذج إلى الطلاب الجدد بالشكل الذي يساهم في تحفيزهم على استغلال الفرص المتاحة لتحقيق طموحاتهم.

وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ بفريق عمل المركز وجهودهم خلال الفترة الماضية لتعزيز فكر ريادة الأعمال لدي الطلاب والخريجين والتغيرات في سوق العمل.

وفي ختام الاحتفال كرم رئيس الجامعة عضوا فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهنى بالجامعة، الدكتور معتصم دراز، الدكتور منى المعداوى وتسليمهما شهادات تميز وهدية تذكارية من الدكتور علاء غازى مدير المركز لدورهما المتميز.