رفع 160 طن مخلفات من مصرف الخياطة بالبداري في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جارِ استكمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة طبقًا للخطة المعدة لذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري في إطار اهتمام المحافظة بملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى حرص المحافظة على تحسين البيئة وسرعة التعامل مع التراكمات الخاصة بالمخلفات والقمامة الموجودة على جوانب الترع والمصارف والمجاري المائية خاصة بعد رفع نواتج التطهير ومنع إلقاء المخلفات بالمجارى المائية، لافتًا إلى إنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار المتابعة والتنسيق مع الري للقيام بأعمال رفع كافة نواتج تطهير الترع والمصارف داخل المدن والقرى وعلى الطرق بشكل دوري لضمان عدم تراكم القمامة ومخلفات الهدم على هذه النواتج مما يؤدي إلى مشاكل بيئية وتشويه للمنظر الحضاري لهذه المدن.

وأكد المحافظ، أهمية توعية المواطنين بالقرى والمراكز وعقد ندوات تثقيفية لقاطني المنازل المطلة على المصارف والترع لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة المخلفات التي تُلقى بالمجاري المائية وتأثيرها على الصحة العامة.

من جانبه، أوضح محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، أنه جارِ استكمال رفع نواتج التطهير من مصرف الخياطة بمركز البداري، حيث تم رفع 160 طن مخلفات ونقل التراكمات والتوشينات بواسطة معدات الوحدة المحلية للمركز إلى المدفن المخصص لذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام وتوفير بيئة صحية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح رئيس مركز ومدينة البداري، أن هذا يأتي في إطار خطة المركز لتطهير جميع الترع والمصارف.