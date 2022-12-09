مدرب طب نفسى سلوكى: تحديات الـ«تيك توك» ترفع نسب الاكتئاب وتهدد حياة الطلاب

قالت الدكتورة لميس مكاوي، مدرس الطب النفسي السلوكي بجامعة عين شمس، إن تطبيق "تيك توك" من أخطر التطبيقات في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هذا العام شهد 4 تحديات تهدد حياة الطلاب، مثل الحوت الأزرق، وتحديات قصة الشعر، وكتم الأنفاس، أما التحدي الرابع فقد سبب الإصابة بشلل أحد الطلاب.

وأضافت مكاوي خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى المصرية: «فترة المراهقة من أصعب الفترات التي يمر بها أي إنسان في حياته، إذ إن هذه المرحلة تشهد ميولا رهيبة لكسر الأوامر وتحدي الكبار وإثبات النفس والاندفاعية الشديدة، إذ إن عدم الفهم الكامل للمواقف يؤدي إلى بعض المواقف السخيفة والخطيرة».

وتابعت مدرس الطب النفسي السلوكي بجامعة عين شمس، أن تقليد الطلاب للتريندات على منصة تيك توك لا علاقة له بالتعليم: «أعلى نسب من الاكتئاب لدى المراهقين من أسبابه المباشر هو تيك توك، حيث زاد التنمر في المدارس المصرية، ويصاب المراهقون بميل للاكتئاب لأنهم يعتقدون أن الإنفلونسرز ينشرون حياتهم الحقيقية، وهذا غير حقيقي».

وأكدت: «هناك أمراض ظهرت لدى المراهقين لم تكن موجودة من قبل، مثل محاولات بعض البنات للتقيؤ من أجل الحفاظ على وزنها، لأنها تأثرت بالصور والفلترات، كل الأمهات يشتكين من حالة عدم الرضا لدى الأبناء، لأن الترندات والبراندات تؤثر عليهم بشكل كبير».