يتسأل المواطنين عن عدد ومواعيد أيام الإجازات الرسمية في عام 2023 لموظفي القطاع العام والخاص ويتم منحها من الدولة بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة للجميع ويوم السبت لبعض موظفي القطاعات الحكومية في الدولة.

عدد ومواعيد أيام الإجازات الرسمية في عام 2023

تمنح الدولة عدة أيام خلال السنة إجازات رسمية للموظفين حيث تم تعطيل كافة المؤسسات والهيئات الحكومية بالكامل بالإضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص وهي كما يلي:-

يوم السبت الموافق 7 يناير 2023 عيد الميلاد المجيد.

يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 عيد الشرطة.

يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 عيد شم النسيم.

الفترة من يوم الجمعة 21 أبريل وحتى 23 إبريل 2023 عيد الفطر المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل 2023 عيد تحرير سيناء.

يوم الاثنين الموافق مايو 2023 الموافق عيد العمال.

يوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 وقفة عرفات.

الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى الجمعة 29 يونيو 2023 عيد الأضحى.

يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 ذكرى ثورة يونيو.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2023 رأس السنة الهجرية.

يوم الأحد 23 يوليو 2023 ثورة يوليو.

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 المولد النبوي الشريف.

يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 ذكرى حرب أكتوبر.

الإجازات المستحقة للموظفين 2023

يرغب موظفي الهيكل الإداري للدولة في معرفة عدد ومواعيد أيام الإجازات الرسمية في عام 2023 حيث يتم ضم إلى تلك الأيام إجازة سنوية قدرها 21 يوما بأجر كامل لمن مضى على خدمتهم سنة كاملة وتزيد إلى 30 يوم لمن أمضى في خدمته 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.

ويضاف إلى رصيد موظفي الدولة من الإجازات ما يسمي بالإجازة المرضي حيث يمكنه الحصول على اجازة طول فترة علاجه عقب عرضه على الكمسيون الطبي للتأكد من إصابته كما يمكن للموظفين الحصول على إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج ويحق للعامل أيضا أم يحصل على اجازته السنوية لأداء امتحانات في أي مرحلة تعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بها.

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