الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

«البيئة» تكثف حملاتها على مصادر التلوث للتخفيف من تأثر الهواء بالعوامل الجوية

الدكتورة ياسمين
الدكتورة ياسمين فؤاد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة ستقوم بتكثيف حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها وذلك للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

جاء ذلك بناءً على مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة متوقعاً أن تكون العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومي ٩ و١٠ ديسمبر، وذلك نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون على جميع مناطق القاهرة الكبرى ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.

وتهيب وزارة البيئة بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال في ظل الظروف الجوية غير المواتية والتي تساعد على تركيز الملوثات، كما تهيب الوزارة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة.

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