الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعيين محمد سلامة وكيلا لـ«الشباب والرياضة» بالمنوفية

محمد سلامة وكيل الشباب
محمد سلامة وكيل الشباب والرياضة بالمنوفية

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الخميس، قرارًا، بتعيين الدكتور محمد أحمد سلامة وكيلاً لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، وفق رؤية الدولة المصرية لتمكين الشباب بمختلف المناصب القيادية بالمحافظات.

 وتضمن القرار تكليف الدكتور محمد أحمد سلامة من تاريخ صدور القرار الذي يأتي بعد الاطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

ويُعد «سلامة» من أبرز القيادات الشابة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، حيث تم تكريمه من وزارة الشباب والرياضة أكثر من مرة، كان آخرها لتميزه في تنفيذ وإنجاح المشروعات والأنشطة الخاصة بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بدرع من وزير الشباب والرياضة.

أشرف صبحي وزير الشباب الإدارة المركزية للتنمية أكثر من مرة الاطلاع على الدستور الإدارة المركزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

حذرت من تداعياته.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العنف ضد الفلسطينيين

تعيين محمد سلامة وكيلا لـ«الشباب والرياضة» بالمنوفية

تقرير كندى: مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية عالميًا منذ زمن الإغريق

إدارة الطوارئ الروسية: حريق ضاحية موسكو عمل إجرامى

رئيس مدينة كفر الدوار يقود حملة لضبط مخالفات البناء

صحيفة: القمة «العربية- الصينية» فرصة للعمل مع مصر لبناء تعاون ومستقبل مشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال