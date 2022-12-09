تعيين محمد سلامة وكيلا لـ«الشباب والرياضة» بالمنوفية

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الخميس، قرارًا، بتعيين الدكتور محمد أحمد سلامة وكيلاً لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، وفق رؤية الدولة المصرية لتمكين الشباب بمختلف المناصب القيادية بالمحافظات.

وتضمن القرار تكليف الدكتور محمد أحمد سلامة من تاريخ صدور القرار الذي يأتي بعد الاطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

ويُعد «سلامة» من أبرز القيادات الشابة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، حيث تم تكريمه من وزارة الشباب والرياضة أكثر من مرة، كان آخرها لتميزه في تنفيذ وإنجاح المشروعات والأنشطة الخاصة بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بدرع من وزير الشباب والرياضة.