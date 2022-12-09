الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شريف منير.. عازف درامز فى حفل نانسى عجرم بالبحر الأحمر

شريف منير
شريف منير

حرص النجم شريف منير على مشاركة النجمة نانسي عجرم حفلها الموسيقي بحفل ختام النسخة الثانية مت مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

 

وعلى آلة الدرمز عزف شريف منير جزء من موسيقى أغنية آه ونص وسط تفاعل كبير من الجمهور ونانسي التي التقطت الصور معه قائلا "يلا يا شريف".
 

 

صعدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة.


وبمجرد صعودها لمسرح الحفل تفاعل معها الجمهور بشكل كبير والتفوا حول المسرح.


وعبرت نانسي عن سعادتها للتواجد قائلة بحبك كتير وخاصة يسرا ونيللي كريم ومنظني المهرجان.

وبدأت نانسي الحفل وخلفها فرقتها الموسيقية بأغنية الدنيا حلوة وبعدها "عالجو".

 

الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الدول جدة جرم جائزة أفضل مهرجان البحر الاحمر السينما مهرجان البحر الأحمر

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