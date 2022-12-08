الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انتهاء اعمال المنتدى العربى السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية

انتهت فعاليات أعمال المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.

وأقيم المنتدى تحت رعاية رئيس الوزراء على مدار 3 أيام، وبحضور العديد من الشخصيات العامة العربية والأجنبية وممثلين رفيعي المستوى من الجامعة العربية والدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرهم من المنظمات العربية والدولية والشركات الضالعة في مجال الطاقة النووية، تم عقد العديد من الجلسات الحوارية للحديث عن دور الطاقة النووية كطاقة نظيفة مستدامة في تحقيق.

افتتحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بفندق الماسة بالقاهرة الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في الهيئة العربية للطاقة الذرية خلال الفترة من 6-8 ديسمبر، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ولفيف من الوزراء.

وحرص على حضور المنتدى العديد من الشخصيات العامة العربية والأجنبية ومنها الدكتور سالم حامدي - المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، والسفير الدكتور حسين الهنداوي - رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية بجامعة الدول العربية وممثلون عالى المستوى من الجامعة العربية والدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرهم من المنظمات العربية والدولية والشركات الضالعة في مجال الطاقة النووية.
 

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