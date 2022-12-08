حبس شخصين لاتهامهما باستغلال الأحداث في أعمال التسول

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" في مدينة نصر باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما أسلحة بيضاء وبصحبتهما ٣ من الأحداث المجنى عليهم، بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

وبمواجهة المتهمان، اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.